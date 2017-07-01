يا ربي السلامة..انفجار انتحاري نفذته فتاة يهز مسجدا..وهذا عدد القتلى من المصلين ﻿

قتل ثمانية اشخاص في هجوم نفذته انتحارية ضد مسجد في مايدوغوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالبا ما تستهدفها جماعة بوكو حرام، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.



"شوف تيفي"

قتل ثمانية اشخاص في هجوم نفذته انتحارية ضد مسجد في مايدوغوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالبا ما تستهدفها جماعة بوكو حرام، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية أن انتحارية، فجرت نفسها في مسجد في حي لندن سيتي عند الخامسة والنصف صباحا عقب صلاة الفجر ما أدى الى سقوط ثمانية قتلى و15 جريحا، بحسب ما أعلن أحمد ساتومي المسؤول في الوكالة الوطنية لادارة الطوارئ "نيما".

وأوضح ساتومي لفرانس بريس أن "المسجد كان يخضع لحراسة ميليشيا مدنية "ميليشيا القوة المشتركة" خلال إقامة الصلاة".

وتابع ساتومي "أن السكان المحليين تتبعوا الفتاة بعد أن شكوا بحركاتها. وعندما اقتربت من المسجد طالبوها بالتوقف لكي يتم تفتيشها الا انه اندفعت نحو المسجد وفجرت عبواتها".





