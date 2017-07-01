فضيحة وبالفيديو.. عاين باين: الرملة كتسرق من شاطئ طنجة..والسلطات آوت ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شخصين بسرقة كمية كبيرة من الرمال من شاطئ مدينة طنجة قبل تحميلها على دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع ''تريبورتور''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يوثق لحظة قيام شخصين بسرقة كمية كبيرة من الرمال من شاطئ مدينة طنجة قبل تحميلها على دراجة نارية ثلاثية العجلات من نوع "تريبورتور".

ويظهر هذا الفيديو قيام صاحبي الدراجة النارية بسرقة الرمال في واضحة النهار، مستغلين غياب السلطات المحلية المسؤولة عن حماية هذه الرمال التي يتم استغلالها بطريقة غير قانونية.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من شواطئ المدن المغربية تعرف حالات مشابهة لعمليات سرقة الرمال ومن بينها شاطئ سيدي رحال بالبيضاء، والذي تفجرت بخصوصه إعلاميا قبل مدة مجموعة من المعطيات التي تشير إلى وجود ما يسمى بمافيات سرقة الرمال والتي شوهت منظر الشاطي وخاصة بالجهة المقابلة لدوار "الشرفاء".



