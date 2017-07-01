المحكمة الدستورية تسقط 8 برلمانيين بعد إستفادتهم من ''الأيفون والآيباد وتعويضات بالملايين'' ﻿

كشف الباحث في القانون الدستوري ''عمر الشرقاوي'' أن المحكمة الدستورية أسقطت 8 برلمانيين بسبب خروقات في الإنتخابات التي جرت في أكتوبر من سنة 2016.

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كشف الباحث في القانون الدستوري ''عمر الشرقاوي'' أن المحكمة الدستورية أسقطت 8 برلمانيين بسبب خروقات في الإنتخابات التي جرت في أكتوبر من سنة 2016.



وأوضح الشرقاوي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك '' أن المحكمة الدستورية طيحات حتى لدبا شي 8 ديال البرلمانيين بسبب خروقات في الانتخابات... المصيبة أن هذ النواب اللي تبث في حقهم الخرق حصلوا طيلة هذ 10 أشهر على اكثر من 30 مليون سنتيم...بدون احتساب بونات المازوط والطواجن والاوطيلات والقطارات والطيارات والاطورورط والايبادات والايفونات والسفريات وسيغاذرون مقاعدهن دون إرجاع ولو سنتيما واحدا لخزينة البرلمان''.



وأضاف الشرقاوي، بأنه '' ليس هناك أي قانون يجبرهم على إعادة مستحقات حصلوا عليها بطريقة غير قانونية والقاعدة ان مابني على باطل فهو باطل...'' أما '' الجانب الثاني في هذا العبث ان الذي سيفوز في الانتخابات الجزئية او الذي سيعوض النائب الذي نجح بطرق غير القانونية كما فعلت المحكمة الدستورية مؤخرا سيجد نفسه محروما من تعويضات 10 أشهر كانت من حقه قبل يهرف عليها الذي كان قبله''.



وطالب العديد من النشطاء الفايسبوكيين بينهم حقوقيين وسياسيين، بضرورة إرجاع البرلمانيين الذين أصدرت المحكمة الدستورية في حقهم حكما بسقوط عضويتهم من البرلمان، التعويضات التي حصلوا عليها من ميزانية البرلمان قبل حكم المحكمة الدستورية.





