فيديو جد مؤلم يهز الفايسبوك بالمغرب..شابة مريضة بالقلب رماوها أمام مستشفى الحسن الثاني بسطات والبوليس شد راجلها ﻿

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة مصارعة شابة للموت، عقب رميها أمام بوابة مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات.

"شوف تيفي"



تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد صادم، يوثق لحظة مصارعة شابة للموت، عقب رميها أمام بوابة مستشفى الحسن الثاني بمدينة سطات.

وحسب ما يظهر هذا الفيديو فإن الشابة المريضة على مستوى القلب، صرحت أن حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفى المذكور، قاموا بالاعتداء عليها وعلى زوجها الذي تم اعتقاله من طرف المصالح الأمنية بسبب دفاعه عنها ومواجهته للحراس.

وعبر ملتقط تفاصيل الفيديو بواسطة هاتفه النقال عن غضبه واستيائه الشديد من المعاملة السيئة التي يتلقاها المرضى داخل مستشفى مدينة سطات، وهو ما دفع بالنشطاء المغاربة إلى التفاعل والتأكيد على أن وزارة الصحة مطالبة بتحمل مسؤوليتها لوضع حد للإهانة التي يتعرض لها المواطن بالمستشفيات العمومية.