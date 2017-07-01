 وزير الإتصال ''لشوف تيفي''..مازلنا ننتظر رد قناة فرانس 24 على مقاطع فيديو لأحداث عنف في فنزويلا على أنها بالحسيمة ﻿
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وزير الإتصال ''لشوف تيفي''..مازلنا ننتظر رد قناة فرانس 24 على مقاطع فيديو لأحداث عنف في فنزويلا على أنها بالحسيمة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 13:51 وزير الإتصال لشوف تيفي..مازلنا ننتظر رد قناة فرانس 24 على مقاطع فيديو لأحداث عنف في فنزويلا على أنها بالحسيمة | بوليتيك
وزير الإتصال ''لشوف تيفي''..مازلنا ننتظر رد قناة فرانس 24 على مقاطع فيديو لأحداث عنف في فنزويلا على أنها بالحسيمة
صرح محمد الأعرج وزير الإتصال والثقافة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن وزارته مازالت تنتظر ردا من إدارة قناة ''فرانس 24'' على بثها مقاطع لأحداث العنف التي تشهدها فينزويلا على أنها من منطقة الحسيمة

شوف تيفي:

صرح محمد الأعرج وزير الإتصال والثقافة في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن وزارته مازالت تنتظر ردا من إدارة قناة ''فرانس 24'' على بثها مقاطع لأحداث العنف التي تشهدها فينزويلا على أنها من منطقة الحسيمة بالمغرب.

وحسب الأعرج فرسالة الإستنكار، بعتث للقناة يوم السبت الماضي، عبارة عن إستنكار حول نشر مقاطع فيديو من فينزويلا على أنها لمنطقة الريف بالمغرب، مؤكدا أن الوزارة تتوفر على أدلة ووثائق تؤكد الخطأ الذي وقعت فيه القناة.

وأكد الأعرج، أنه من السابق الحديث عن الإجراءات والخطوات التي سيتم اللجوء إليها، لكن مازلنا ننتظر رد القناة في الساعات المقبلة، لتحديد الخطوات المقبلة والمساطر التي سيتم إجراؤها.


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