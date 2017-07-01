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وزير يهاتف برلمانية من ''البيجيدي'' ويطالبها الحضور فورا من العيون للرباط بسبب تدوينة فايسبوكية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 13:47 وزير يهاتف برلمانية من البيجيدي ويطالبها الحضور فورا من العيون للرباط بسبب تدوينة فايسبوكية | بوليتيك
وزير يهاتف برلمانية من ''البيجيدي'' ويطالبها الحضور فورا من العيون للرباط بسبب تدوينة فايسبوكية
كشفت البرلمانية خديجة أبلاضي من خلال توضيح لتدوينة على حائطها بالفايسبوك، '' أن وزير سابق تكنوقراط وصل به الكبرياء والعجرفة إلى التمييز بين النواب البرلمانيين فكان يعامل البعض معاملة السلاطين

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كشفت البرلمانية خديجة أبلاضي من خلال توضيح لتدوينة على حائطها بالفايسبوك، '' أن وزير سابق تكنوقراط وصل به الكبرياء والعجرفة إلى التمييز بين النواب البرلمانيين فكان يعامل البعض معاملة السلاطين الذين يغدقون عليه في حين كانت معاملته لبعض النواب فيها الكثير من الإساءة ( خاصة معي)''.

وأوضحت البرلمانية، ''أن تلك الجراح لم تندمل فكتبت تلك التدوينة اكشف فيها المستوى النشاز من سلوك السادية لدى بعض مسؤولينا وكيف كانوا يتوجسون من الحقيقة ولو جاءت على شكل خربشات بالعالم الأزرق''.

وحسب أبلاضي، ''فقد قام مسؤول بحكومة عبد الإله بن كيران، الإتصال بها عقب تدوينة على حائطها بالفايسبوك أثارت فيها قضية إغتيال الراحل عبد الله باها''.


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أبلاضي السلاطين الحكومة التدوينة شوف تيفي

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