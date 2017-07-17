مؤلم وبالصورة.. رضيع في حالة سيئة بقسم الإنعاش بسبب الإهمال الطبي بمستشفى المنصور بالبرنوصي ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمعلومات، يومه الاثنين، تشير إلى أن رضيعا تدهورت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي داخل قسم الإنعاش بمستشفى المنصور الموجود على مستوى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمعلومات، يومه الاثنين، تشير إلى أن رضيعا تدهورت حالته الصحية بسبب الإهمال الطبي داخل قسم الإنعاش بمستشفى المنصور الموجود على مستوى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي.

وحسب بعض المعطيات فإن أسرة الرضيع، وجهت أصابع الاتهام إلى الطاقم الطبي المكلف بمراقبة صحته ومراحل علاجه، موضحة ان الرضيع قد يفارق الحياة بسبب إصابته بضيق في التنفس نظرا لرفض استقباله في البداية بدعوى عدم وجود سرير داخل قسم الانعاش.

وكشف مصدر قريب من أسرة الرضيع، أن المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، رفض بدوره استقبال الرضيع، مشيرا إلى أن هذا الأخير يحتاج إلى الرعاية الطبية الدقيقة التي لم يتم توفيرها له في مستشفى عمومي.