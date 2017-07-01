 هذه هي حقيقة تنقل رئيس جماعة لمقر عمله بواسطة دراجة هوائية ضواحي فاس ﻿
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من حقنا نفرحو

هذه هي حقيقة تنقل رئيس جماعة لمقر عمله بواسطة دراجة هوائية ضواحي فاس

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 13:11 هذه هي حقيقة تنقل رئيس جماعة لمقر عمله بواسطة دراجة هوائية ضواحي فاس | مجتمع
هذه هي حقيقة تنقل رئيس جماعة لمقر عمله بواسطة دراجة هوائية ضواحي فاس
كذب مصدر ''شوف تيفي'' المعطيات التي تم تداولها نهاية الاسبوع المنقضي، بخصوص تنقل رئيس جماعة عين الشقف ضواحي فاس إلى مقر عمله بواسطة دراجة هوائية.

"شوف تيفي"

كذب مصدر "شوف تيفي" المعطيات التي تم تداولها نهاية الاسبوع المنقضي، بخصوص تنقل رئيس جماعة عين الشقف ضواحي فاس إلى مقر عمله بواسطة دراجة هوائية.

وأوضح المصدر ذاته أن رئيس الجماعة، قام فقط بتجرية دراجة هوائية بالقرب من محيط الجماعة بعد أن سلمها له مهاجر مغربي مقيم بالخارج ، موضحا أن رئيس الجماعة مصاب بالسكري وقد قام باقتناء الدراجة للقيام بها بجولات بالقرب من منزله.

وأكد المصدر ذاته أن رئيس الجماعة يقطن بمنطقة طريق موزان البعيدة جدًا عن جماعة عين الشقف وبالتالي يستحيل أن يستخدم دراجة هوائية في تنقله، مشيرا إلى أن الجماعة توفر له سياراتين يستخدمهما في تنقلاته.

 

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المغرب شوف تيفي دراجة هوائية جماعة عين الشقف السكري

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