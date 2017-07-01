طلبة طنجة يقاطعون بسبب النقط والأمن يتدخل لفتح مدرجات كلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية ﻿

تدخلت السلطات الأمنية، صباح اليوم الاثنين، بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بطنجة، بعد أزيد من أسبوعين على مقاطعة طلبة شعبة علوم الاقتصاد والتسيير لإمتحانات الدورة الإستدراكية

شوف تيفي



تدخلت السلطات الأمنية، صباح اليوم الاثنين، بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية والاجتماعية بطنجة، بعد أزيد من أسبوعين على مقاطعة طلبة شعبة علوم الاقتصاد والتسيير لإمتحانات الدورة الإستدراكية لفض اعتصام الطلبة.



وحسب مقاطع فيديو بثها الطلبة على موقع التواصل الإجتماعي، فقد ولجت القوات العمومية رحاب كلية العلوم الإقتصادية صبيحة اليوم، حيث قامت بفتح المدرجات المغلقة من طرف الطلبة المقاطعون، لإجراء إمتحانات الدورة الإستدراكية بعد النقط التي إعتبروها متدنية والتي حصلوا عليها خلال إمتحانات الدورة العادية.



ويشهد رحاب الكلية في هذه اللحظات تنظيم بعض الطلبة لوقفة إحتجاجية ضد دخول الأمن وكذا ضد إدارة الكلية التي عجزت عن إيجاد حلول للمشكل القائم منذ أسبوعين بين الطلبة "ونقط الإمتحانات".





