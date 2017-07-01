خطير وبالفيديو..شفار تعدى على شيفور طاكسي وشدوه الناس سلخوه مزيان بمدينة وجدة ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمقطع فيديو، يظهر لحظة إيقاف لص بمدينة وجدة من طرف العديد من المواطنين الذين ضبطوه متلبسا بالاعتداء على صاحب سيارة أجرة.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، يظهر لحظة إيقاف لص بمدينة وجدة من طرف العديد من المواطنين الذين ضبطوه متلبسا بالاعتداء على صاحب سيارة أجرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل الواقعة فإن فصولها، جرت الجمعة الماضية، حيث عاش سائق سيارة أجرة الجحيم حوالي الساعة الحادية عشر ليلا، بعد أن قام راكب بالاعتداء عليه بواسطة "حجارة" داخل السيارة حينما كان يقله، وذلك من أجل سرقة ما بحوزته من مال.

وأضاف المصدر ذاته أن مواطنين وقفوا على خطورة الاعتداء، وسارعوا إلى إيقاف اللص الذي تعرض لضرب مبرح قبل تسليمه للمصالح الأمنية، بينما تم نقل السائق المصاب بكسور وجروح على مستوى الرأس والوجه إلى مستشفى الفارابي لتلقي الإسعافات الضرورية.