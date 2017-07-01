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وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 12:50 وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق
وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر محلية، عن إعتقال عناصر من فرقة الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب سيدة مسنة تجاوزت التسعين من عمرها في العشر الأواخر من رمضان الأخير.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر محلية، عن إعتقال عناصر من فرقة الدرك الملكي للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باغتصاب سيدة مسنة تجاوزت التسعين من عمرها في العشر الأواخر من رمضان الأخير.

وحسب ذات المصادر، فالموقوف هو شقيق رئيس جماعة قروية بنواحي تزنيت، قام في إحدى الليالي العشر من رمضان الأخير من إقتحام منزل عجوز مزدادة سنة 1923، وقام بضربها وإغتصابها بالقوة، حيث تم نقلها نحو المستشفى القريب وهي في حالة نفسية صعبة، مازالت نتائجها بادية عليها لحدود اليوم.

ووفق مصدر مسؤول، فقد تم إعتقال الموقوف مساء الجمعة الماضي، وتم تسليمه للدرك الملكي لأكادير للتحقيق معه حول المنسوب إليه، حيث ينتظر تقديمه اليوم الإثنين أمام النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بأكادير.


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