بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب ﻿

بعد اشاعات عن وقوع فاجعة طنجة التي تتمثل في انقلاب دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' ما أسفر عن مقتل طفل قاصر وإصابة آخرين، أطلق المغاربة صباح يومه الاثنين، حملة على موقع التواصل الاجتماعي، طالبوا

"شوف تيفي"



بعد اشاعات عن وقوع فاجعة طنجة التي تتمثل في انقلاب دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" ما أسفر عن مقتل طفل قاصر وإصابة آخرين، أطلق المغاربة صباح يومه الاثنين، حملة على موقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلالها بمنع هذا النوع من الدراجات ومحاسبة وزير النقل الذي ظهرت في عهده بالشوارع المغربية.



وطالب النشطاء حكومة العثماني بالتدخل السريع والفوري لمنع وجود هذه الدراجات النارية بشوارع المملكة، مؤكدين أن العديد من الضحايا سقطوا بسبب تهور مستخدميها الذين يخرقون القانون بنقل عدد من الركاب عليها، وهو ما وقع أمس الأحد بطنجة، حيث كانت السرعة المفرطة والحمولة الزائدة سببا في وقوع الفاجعة.





تجدر الإشارة إلى أن فاجعة طنجة أمس الأحد، والتي وقعت على مستوى حي الجيراري، عقب انقلاب دراجة نارية من نوع "تريبورتور" تنقل أطفالا في اتجاه الشاطئ، اسفرت عن مقتل طفل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.<br