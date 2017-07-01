 بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب | حوادث و حقوق

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف | بووز

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه | مجتمع

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب | حوادث و حقوق

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب

مسيرة 20 يوليوز تحبس الأنفاس والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص | بوليتيك

مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص

دولة تُجبر الرجال على الزواج من إمرأة ثانية وإلا السجن مدى الحياة | بووز

دولة تُجبر الرجال على الزواج من إمرأة ثانية وإلا السجن مدى الحياة

مثير..ليونيل ميسي ضمن المترشحين لاجتياز الاختبار الكتابي بكلية التقنيات بطنجة+صورة | منوعات

مثير..ليونيل ميسي ضمن المترشحين لاجتياز الاختبار الكتابي بكلية التقنيات بطنجة+صورة

من حقنا نفرحو

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 12:36 بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب | حوادث و حقوق
بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب
بعد اشاعات عن وقوع فاجعة طنجة التي تتمثل في انقلاب دراجة ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' ما أسفر عن مقتل طفل قاصر وإصابة آخرين، أطلق المغاربة صباح يومه الاثنين، حملة على موقع التواصل الاجتماعي، طالبوا
"شوف تيفي"

بعد اشاعات عن وقوع فاجعة طنجة التي تتمثل في انقلاب دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور" ما أسفر عن مقتل طفل قاصر وإصابة آخرين، أطلق المغاربة صباح يومه الاثنين، حملة على موقع التواصل الاجتماعي، طالبوا من خلالها بمنع هذا النوع من الدراجات ومحاسبة وزير النقل الذي ظهرت في عهده بالشوارع المغربية.

وطالب النشطاء حكومة العثماني بالتدخل السريع والفوري لمنع وجود هذه الدراجات النارية بشوارع المملكة، مؤكدين أن العديد من الضحايا سقطوا بسبب تهور مستخدميها الذين يخرقون القانون بنقل عدد من الركاب عليها، وهو ما وقع أمس الأحد بطنجة، حيث كانت السرعة المفرطة والحمولة الزائدة سببا في وقوع الفاجعة.


تجدر الإشارة إلى أن فاجعة طنجة أمس الأحد، والتي وقعت على مستوى حي الجيراري، عقب انقلاب دراجة نارية من نوع "تريبورتور" تنقل أطفالا في اتجاه الشاطئ، اسفرت عن مقتل طفل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.<br
إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فاجعة طنجة دراجة نارية الشوارع المغربية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب | حوادث و حقوق

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب

عصابة من النساء تختطف معلما وتمارس عليه الجنس | حوادث و حقوق

عصابة من النساء تختطف معلما وتمارس عليه الجنس

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن | بــووز
منذ 3 ساعات

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم | بــووز

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو) | قنوات أخرى

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق
منذ 10 دقائق

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب | حوادث و حقوق

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف | بووز

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه | مجتمع

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.