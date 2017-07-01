مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص ﻿

كشف مصدر حكومي بأن السلطات المختصة لم تتوصل بعد بأي طلب من نشطاء حراك-الريف لتنظيم المسيرة الإحتجاجية المزمع عقدها يوم 20 يوليوز والتي توعد زعماء الحراك بأنها ستكون مليونية.

شوف تيفي:



كشف مصدر حكومي بأن السلطات المختصة لم تتوصل بعد بأي طلب من نشطاء حراك-الريف لتنظيم المسيرة الإحتجاجية المزمع عقدها يوم 20 يوليوز والتي توعد زعماء الحراك بأنها ستكون مليونية.



وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في ختام المجلس الحكومي السابق، بأن الحكومة لم تتوصل بأي طلب، وحينما تتوصل به سيكون هناك ''كلام آخر''، حيث تواصل فعاليات حقوقية وجمعوية التعبئة للمسيرة، بل قامت أحزاب يسارية بإصدار بلاغ تدعو فيه المتعاطفين معها شد الرحال نحو الحسيمة للمشاركة في المسيرة.



وما زال النشطاء، ينتظرون ردة فعل السلطات حول المسيرة، خاصة للمحتجين المشاركين من مدن أخرى، حيث تم الإتفاق على تنظيم الشكل الإحتجاجي إنطلاقا من ساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة عشية يوم 20 يوليوز، وسط تأكيدات بمشاركة فعاليات سياسية من خارج المملكة.





