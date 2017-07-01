 مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالفيديو..شفار تعدى على شيفور طاكسي وشدوه الناس سلخوه مزيان بمدينة وجدة | حوادث و حقوق

خطير وبالفيديو..شفار تعدى على شيفور طاكسي وشدوه الناس سلخوه مزيان بمدينة وجدة

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب | حوادث و حقوق

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف | بووز

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه | مجتمع

بالصور: الشوهة فأكبر مسبح فاخر بالدارالبيضاء..حصلوه كيبوس فصاحبتو وسط الماء وهاشنو دارو ليه

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع | حوادث و حقوق

خطير و بالفيديو..فاجعة تهز مدينة الجديدة وهاشنو وقع

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب | حوادث و حقوق

صادم و بالفيديو:تْبعات راجلها و حصلاتو كيخونها وهاشنو دارت ليه فعين الذئاب

مسيرة 20 يوليوز تحبس الأنفاس والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص | بوليتيك

مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص

دولة تُجبر الرجال على الزواج من إمرأة ثانية وإلا السجن مدى الحياة | بووز

دولة تُجبر الرجال على الزواج من إمرأة ثانية وإلا السجن مدى الحياة

من حقنا نفرحو

مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 11:24 مسيرة 20 يوليوز تحبس الأنفاس والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص | بوليتيك
مسيرة 20 يوليوز ''تحبس الأنفاس'' والحكومة تنفي توصلها بطلب الترخيص
كشف مصدر حكومي بأن السلطات المختصة لم تتوصل بعد بأي طلب من نشطاء حراك-الريف لتنظيم المسيرة الإحتجاجية المزمع عقدها يوم 20 يوليوز والتي توعد زعماء الحراك بأنها ستكون مليونية.

شوف تيفي:


كشف مصدر حكومي بأن السلطات المختصة لم تتوصل بعد بأي طلب من نشطاء حراك-الريف لتنظيم المسيرة الإحتجاجية المزمع عقدها يوم 20 يوليوز والتي توعد زعماء الحراك بأنها ستكون مليونية.

وسبق لمصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن أكد في ختام المجلس الحكومي السابق، بأن الحكومة لم تتوصل بأي طلب، وحينما تتوصل به سيكون هناك ''كلام آخر''، حيث تواصل فعاليات حقوقية وجمعوية التعبئة للمسيرة، بل قامت أحزاب يسارية بإصدار بلاغ تدعو فيه المتعاطفين معها شد الرحال نحو الحسيمة للمشاركة في المسيرة.

وما زال النشطاء، ينتظرون ردة فعل السلطات حول المسيرة، خاصة للمحتجين المشاركين من مدن أخرى، حيث تم الإتفاق على تنظيم الشكل الإحتجاجي إنطلاقا من ساحة محمد السادس بمدينة الحسيمة عشية يوم 20 يوليوز، وسط تأكيدات بمشاركة فعاليات سياسية من خارج المملكة.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحكومة النشطاء المسيرة المحتجين شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رسميا...التامك يكذب البلاغ الجديد لمعتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة وينفي معركة الأمعاء الفارغة | بوليتيك

رسميا...التامك يكذب البلاغ الجديد لمعتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة وينفي معركة ''الأمعاء الفارغة''

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة | بوليتيك

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة

من جديد... العماري أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء يتغيبون عن التحقيق | بوليتيك

من جديد... ''العماري'' أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء ''يتغيبون'' عن التحقيق

بودريقة يكشف لـ شوف سبور حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش | بوليتيك

بودريقة يكشف لـ ''شوف سبور'' حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن | بــووز
منذ 3 ساعات

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم | بــووز

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو) | قنوات أخرى

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالفيديو..شفار تعدى على شيفور طاكسي وشدوه الناس سلخوه مزيان بمدينة وجدة | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

خطير وبالفيديو..شفار تعدى على شيفور طاكسي وشدوه الناس سلخوه مزيان بمدينة وجدة

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت | حوادث و حقوق

وأخيرا...إعتقال أخ رئيس جماعة إغتصب عجوزا تسعينية بتزنيت

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة الوزير المتسبب في السماح بدخولها للمغرب | حوادث و حقوق

بعد فاجعة طنجة وانقلاب تريبورتور به أطفال: المغاربة يطلقون حملة للتخلص من هذه الدراجات ومحاسبة

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف | بووز

بالفيديو..الشيخ رضوان المثير للجدل يلعب الأرجوحة في فيديو طريف

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.