مثير..ليونيل ميسي ضمن المترشحين لاجتياز الاختبار الكتابي بكلية التقنيات بطنجة+صورة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، صورة مثيرة للجدل، عبارة عن قائمة لأسماء المرشحين لاجتياز الاختبار الكتابي بكلية التقنيات بطنجة خلال شهر يوليوز الجاري.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الاثنين، صورة مثيرة للجدل، عبارة عن قائمة لأسماء المرشحين لاجتياز الاختبار الكتابي بكلية التقنيات بطنجة خلال شهر يوليوز الجاري.

والمثير للجدل في لائحة الأسماء هو احتواؤها على اسم لاعب فريق برشلونة "ليونيل ميسي"، وهو ما جعل آلاف النشطاء يتفاعلون بكثافة، معبرين عن استغرابهم الكبير لوجود اسم اللاعب الأرجنتيني في هذه القائمة.

وبين مشكك في صحة مضمون اللائحة ومصدق لها، عبر النشطاء عن دهشتهم من وضع اسم ليونيل ميسي في اللائحة إذا ما كانت صحيحة، موضحين أن الأمر يعتبر فضيحة من العيار الثقيل ودليلا على تهاون العاملين بكلية التقنيات بطنجة المكلفين بمراقبة لوائح المرشحين للامتحان الكتابي.



