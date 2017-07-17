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عصابة من النساء تختطف معلما وتمارس عليه الجنس

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 10:59 عصابة من النساء تختطف معلما وتمارس عليه الجنس | حوادث و حقوق
عصابة من النساء تختطف معلما وتمارس عليه الجنس
اختطفت عصابة من الإناث أحد المعلمين أثناء وقوفه في محطة حافلات في زيمبابوي، حيث عرضت عليه مجموعة من البنات إيصاله في سيارة ''بي إم دبليو'' زرقاء. وبعد قبول العرض، جلس الضحية في المقعد الخلفي مع ثلاث

"شوف تيفي"


اختطفت عصابة من الإناث أحد المعلمين أثناء وقوفه في محطة حافلات في زيمبابوي، حيث عرضت عليه مجموعة من البنات إيصاله في سيارة "بي إم دبليو" زرقاء. وبعد قبول العرض، جلس الضحية في المقعد الخلفي مع ثلاث نساء، بينما قاد رجل السيارة.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، عرضت إحدى النساء على الضحية شرابًا من العصير أفقده وعيه في الطريق إلى مدينة "ماتشيك" بزمبابوي. وعندما استيقظ، وجد نفسه في غرفة مظلمة، ومصاب بكدمات في المنطقة الحساسة، ومحفظته مفقودة. ومن ثم دخلت اثنتان من النساء اللاتي كن في السيارة، إلى الغرفة وطلبتا ممارسة الجنس معه وعندما رفض، قامت إحداهما بإخراج مسدس وتهديده بالقتل إذا لم يوافق. ثم قامت الاثنتان باغتصاب الضحية بشكل متكرر، قبل إلقائه في قرية تبعد 30 ميلًا.

واضافت الصحيفة البريطانية ان المدرس الضحية قد تم نقله إلى مستشفى"ويدزا" حيث تبين أنه يعاني من إصابات عديدة، فيما ما تزال الشرطة تبحث عن الجناة و عن السيارة، التي تحمل لوحة جنوب إفريقيا.

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المغرب شوف تيفي عصابة نساء اختطاف معلم زيمبابوي

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