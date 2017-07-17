بالصورة..بعد ظهور معلومات تشير إلى ارتباطه بفتاة تونسية: هذا ما قاله المجرد ﻿

بعد ساعات من تداول خبر ارتباطه بفتاة تونسية، نشر الفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة له بباريس على حسابه بالانستغرام كتب إلى جانبها ''إذا لم تجد السلام مع نفسك فلا يمكن أن تجده في مكان آخر''.

"شوف تيفي"

بعد ساعات من تداول خبر ارتباطه بفتاة تونسية، نشر الفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة له بباريس على حسابه بالانستغرام كتب إلى جانبها "إذا لم تجد السلام مع نفسك فلا يمكن أن تجده في مكان آخر".

وتفاعل عشاق المجرد مع هذه التدوينة، حيث أكد العديد منهم أن ما كتبه المجرد، يعتبر إجابة صريحة حول عدم ارتباطه بفتاة تونسية كما تم تداوله، في حين اعتبر آخرون التدوينة غامضة ولا يمكن الاعتماد عليها لنفي أو تكذيب الخبر.

وكانت إيمان الخميسي، وكيلة أعمال الفنان سعد المجرد في تونس ومصر، قد صرحت خلال استضافتها في برنامج "جوهرة باي نايت "، إن لمجرد عبر عن رغبته في إحياء حفل فني في تونس بعد عرض أول يحييه في المغرب، وذلك إثر صدور قرار يقضي برفع حظر السفر عنه، مشيرة إلى أن المعلم على علاقة بفتاة تونسية منذ فترة وغالبا ما ستكون زوجته.