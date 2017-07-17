أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور ﻿

قامت الشرطة السعودية، بالقبض على أفراد أسرة عربية تمارس التسول في شوارع مدينة بريدة، بالمملكة العربية السعودية.

"شوف تيفي"

قامت الشرطة السعودية، بالقبض على أفراد أسرة عربية تمارس التسول في شوارع مدينة بريدة، بالمملكة العربية السعودية.

وحسب موقع صحيفة "الرياض" السعودية، يومه الاثنين، فإن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة القصيم، من رصد 21 مقيماً من جنسيةٍ عربية، بينهم نساءٌ وأطفالٌ، متهمون بممارسة التسول، وتم القبض عليهم بإسهامٍ مباشر من دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة.

وأضاف الموقع السعودي أن الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، قال إن المتهمين ينتمون لأسرةٍ واحدة، وقد استغلوا إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة لتكون مقراً لسكنهم، وقد عمدوا إلى استيقاف مركبات الآخرين ومبادرتهم بطلب العون، مدعينَّ حاجتهم الملحة للمساعدة.



وكشف السحيباني يضيف الموقع، بأنه عثر بحوزتهم على مبلغٍ مالي وقدره 12049ريالاً، ومبلغ آخر وقدره 150 درهماً إماراتياً، ومجوهراتٍ وهوياتُ إقامةٍ لعدة بلدان خليجية، كما وجد بحوزتهم خمس مركباتٍ استغلوها لهذا الغرض، إحداها كانت من نوعيةٍ حديثة، وجرى إحالة المتهمين للجهات المختصة بإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات اللازمة لهم وتطبيق النظام بحقهم.