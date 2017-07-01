برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية ﻿

تفجرت فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، والذي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء إعدادية هارون الرشيد، وذلك باستخلاص رسوم

''شوف تيفي''

تفجرت فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، والذي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء إعدادية هارون الرشيد، وذلك باستخلاص رسوم غير قانونية من اللتلاميذ المسجلين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين وحسب وثائق رسمية تتوفرعلى نسخ منها، فإنه جرى استخلاص مبلغ 45 درهما من التلاميذ واجبا للانخراط في جمعية الآباء في حين أن القانون الأساسي للجمعية ينص صراحة في المادة الخامسة منه، بخصوص العضوية أنه يؤدي واجب الانخراط السنوي المحدد في 30 درهما.

وأوضحت اليومية بأنه وللتحايل على القانون، وبسط الطريق أمام عمليتي النصب والسرقة اللتين نهجهما الرئيس بمعية أمين المال، تمت إضافة عبارة ''الاشتراك+البريد المضمون''، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة محاولة للتضليل، إذ أن الجمعية لا يحق لها استخلاص واجبات البريد المضمون، ولم يسبق في تاريخ جمعيات الآباء بالمغرب أن تم استخلاص واجبات البريد المضمون أو ما شابهها.

وحسب الوثائق المتوفر عليها، تشير اليومية فإن بعض الآباء ثاروا في وجه مبارك السباع رئيس الجمعية، الذي يرأس جمعية أرباب مقالع الرمال، بعد أن تم استخلاص مبلغ 30 درهما منهم حسب وصولات تتوفر ''الصباح'' على نسخ منها ، خوفا من تفجر الفضيحة.

وقال عضو من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ''يجب على النيابة العامة أن تتحرك وتفتح تحقيقا في هذا الموضوع، وترتب الجزاءات القانونية، فضلا عن تحقيق إداري مواز لوزارة التربية الوطنية لوضع حد لحالة العبث التي صارت تعيشها منطقة الصويرية القديمة''.