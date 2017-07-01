 برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو | حوادث و حقوق

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو

بالفيديو .. أول حافلة تعمل بالمخلفات البشرية.. تعرف عليها | بووز

بالفيديو .. أول حافلة تعمل بالمخلفات البشرية.. تعرف عليها

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور | حوادث و حقوق

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور

بالفيديو..حصلاتو الكاميرا..شوفو كيفاش شفر طوموبيلة فوسط حي شعبي بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..حصلاتو الكاميرا..شوفو كيفاش شفر طوموبيلة فوسط حي شعبي بطنجة‎

برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية | حوادث و حقوق

برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية

وفاة مخرج عالمي شهير بسبب السرطان | دولي

وفاة مخرج عالمي شهير بسبب السرطان

طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع

طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين

مؤثر وبالصور..طفل مرمي على الأرض أمام مستشفى الحسن الثاني بفاس..والمغاربة النشطاء كاعين وافينك ألوردي والعثماني | مجتمع

مؤثر وبالصور..طفل مرمي على الأرض أمام مستشفى الحسن الثاني بفاس..والمغاربة النشطاء كاعين ''وافينك

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا | ثقافة و فنون

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا

من حقنا نفرحو

برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 09:18 برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية | حوادث و حقوق
برلماني متهم بالنصب على التلاميذ بجماعة الصويرية
تفجرت فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، والذي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء إعدادية هارون الرشيد، وذلك باستخلاص رسوم

''شوف تيفي''

تفجرت فضيحة مدوية بجماعة الصويرية القديمة، بطلها رئيس جماعة المعاشات ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، والذي يشغل مهمة رئيس جمعية آباء وأولياء إعدادية هارون الرشيد، وذلك باستخلاص رسوم غير قانونية من اللتلاميذ المسجلين.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الاثنين وحسب وثائق رسمية تتوفرعلى نسخ منها، فإنه جرى استخلاص مبلغ 45 درهما من التلاميذ واجبا للانخراط في جمعية الآباء في حين أن القانون الأساسي للجمعية ينص صراحة في المادة الخامسة منه، بخصوص العضوية أنه يؤدي واجب الانخراط السنوي المحدد في 30 درهما.

وأوضحت اليومية بأنه وللتحايل على القانون، وبسط الطريق أمام عمليتي النصب والسرقة اللتين نهجهما الرئيس بمعية أمين المال، تمت إضافة عبارة ''الاشتراك+البريد المضمون''، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة محاولة للتضليل، إذ أن الجمعية لا يحق لها استخلاص واجبات البريد المضمون، ولم يسبق في تاريخ جمعيات الآباء بالمغرب أن تم استخلاص واجبات البريد المضمون أو ما شابهها.

وحسب الوثائق المتوفر عليها، تشير اليومية فإن بعض الآباء ثاروا في وجه مبارك السباع رئيس الجمعية، الذي يرأس جمعية أرباب مقالع الرمال، بعد أن تم استخلاص مبلغ 30 درهما منهم حسب وصولات تتوفر ''الصباح'' على نسخ منها ، خوفا من تفجر الفضيحة.

وقال عضو من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان ''يجب على النيابة العامة أن تتحرك وتفتح تحقيقا في هذا الموضوع، وترتب الجزاءات القانونية، فضلا عن تحقيق إداري مواز لوزارة التربية الوطنية لوضع حد لحالة العبث التي صارت تعيشها منطقة الصويرية القديمة''.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الصويرية البرلماني التلاميذ

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو | حوادث و حقوق

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور | حوادث و حقوق

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال | حوادث و حقوق

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎ | حوادث و حقوق

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن | بــووز
منذ 25 دقيقة

مسلم لشوف تيفي:أنا رياضي والرياضة عندها علاقة كبيرة بالفن

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم | بــووز

الداودية تُضيء سماء الرباط و تكشف لشوف تيفي عن سر ممارستها كرة القدم

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017 | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو.. اقبال كبير على شاطئ كيمادو الرائع بالحسيمة - صيف 2017

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو) | قنوات أخرى

شاطئ اصيلا ملاذ المصطافين الهاربين من موجة الحر الشديدة (فيديو)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو | حوادث و حقوق
منذ 11 دقيقة

فتاة سعودية ترتدي ملابس غير محتشمة تثير ضجة بالسعودية+فيديو

بالفيديو .. أول حافلة تعمل بالمخلفات البشرية.. تعرف عليها | بووز

بالفيديو .. أول حافلة تعمل بالمخلفات البشرية.. تعرف عليها

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور | حوادث و حقوق

أسرة كتمارس التسول لقاو عندها مبالغ مالية كبيرة وسيارات حديثة ومجوهرات..وهاكيفاش حصلو+صور

بالفيديو..حصلاتو الكاميرا..شوفو كيفاش شفر طوموبيلة فوسط حي شعبي بطنجة‎ | بووز

بالفيديو..حصلاتو الكاميرا..شوفو كيفاش شفر طوموبيلة فوسط حي شعبي بطنجة‎

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.