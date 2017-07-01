وفاة مخرج عالمي شهير بسبب السرطان ﻿

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية يومه الاثنين، أن شريك جورج روميرو مبتكر أفلام الزومبي توفي بسبب إصابته بسرطان الرئة في مستشفى بتورنتو يوم الأحد عن 77 عاما.

''شوف تيفي''

كشفت وكالة ''رويترز'' البريطانية يومه الاثنين، أن شريك جورج روميرو مبتكر أفلام الزومبي توفي بسبب إصابته بسرطان الرئة في مستشفى بتورنتو يوم الأحد عن 77 عاما.

وأوضحت الوكالة البريطانية أن روميرو كتب وأخرج فيلم ''نايت أوف ذا ليفينج ديد'' في 1968 والذي يروي قصة عودة الموتى إلى الحياة وأكلهم لحوم الأحياء بالإضافة إلى خمسة أجزاء منها (دون أوف ذا ديد) الذي تصدر إيرادات السينما في 1978.

وبالإضافة إلى رعب الزومبي الذين يأكلون لحوم الأحياء فإن سلسلة أفلام ''ديدط تمحورت حول موضوع الأشخاص الذين يعيشون في رعب أثناء خضوعهم للحصار حيث يتحول كل منهم ضد الآخر بدلا من الاتحاد في مواجهة عدوهم المشترك.