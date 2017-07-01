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طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 09:00 طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين | مجتمع
طقس حار جدا يصل إلى 45 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الاثنين
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بداخل البلاد، خصوصا الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وسهول تادلة والرحامنة.

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، أن يظل الطقس حارا بداخل البلاد، خصوصا الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الصحراوية وسهول تادلة والرحامنة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى وغرب الساحل المتوسطي، مع احتمال نزول أمطار جد خفيفة محليا، فضلا عن تكون كتل ضبابية ببعض السواحل الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل والصباح.

وخلال الظهيرة والمساء، سيلاحظ ظهور سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية رعدية متفرقة فوق مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، فيما سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، وستهب شمالية وأحيانا غربية بالسهول الشمالية وشمالية وأحيانا متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 41 و 45 درجة بشرق الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وسهول تادلة والرحامنة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 37 و 41 درجة جنوب المنطقة الشرقية والسايس واللوكوس والغرب والشاوية وعبدة والشياظمة وسوس وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالريف وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 25 و 32 درجة بالسواحل وكذلك بمرتفعات الأطلس. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين العرائش والدار البيضاء وما بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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