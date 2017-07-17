مؤثر وبالصور..طفل مرمي على الأرض أمام مستشفى الحسن الثاني بفاس..والمغاربة النشطاء كاعين ''وافينك ألوردي والعثماني '' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور الصادمة والمؤثرة، لطفل مريض قيل إنه يفترش الأرض أمام مستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس في مشهد وصفه النشطاء المغاربة بأنه غير إنساني.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مجموعة من الصور الصادمة والمؤثرة، لطفل مريض قيل إنه يفترش الأرض أمام مستشفى الحسن الثاني بمدينة فاس في مشهد وصفه النشطاء المغاربة بأنه غير إنساني.

وحسب ناشري هذه الصور فإن الأمر يتعلق بطفل ينحدر من غفساي، أصيب بكسر على مستوى الرجل، قبل أن يجد نفسه مرميا أمام بوابة المستشفى المذكورة لأسباب مجهولة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث طالب العديد من النشطاء وزارة الصحة في شخص وزيرها الحسين الوردي وأيضا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بالتدخل الفوري والمستعجل واتخاذ إجراءات من شأنها الحفاظ على كرامة المرضى، موضحين أن المواطنين يعانون خلال رحلة بحثهم عن العلاج بالمستشفيات العمومية.