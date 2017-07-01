بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎ ﻿

عاشت منطقة أغبالة اقليم بني ملال ليلة سوداء ، حيث خرج عدد من السكان ليلة السبت الأحد في وقفة احتجاجية ضد الانقطاع المتكرر للكهرباء ، وتوجهوا نحو مقر المكتب الوطني للكهرباء وصبوا جام غضبهم عليه ،

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عاشت منطقة أغبالة اقليم بني ملال ليلة سوداء ، حيث خرج عدد من السكان ليلة السبت الأحد في وقفة احتجاجية ضد الانقطاع المتكرر للكهرباء ، وتوجهوا نحو مقر المكتب الوطني للكهرباء وصبوا جام غضبهم عليه ، وقذفوا المكتب بالحجارة وكسروا سيارة رسمية مركونة بجانبه.

واضافت المصادر المحلية التي اوردت الخبر، أنه لولا تدخل بعض العقلاء لتحول الاحتجاج الى انفلات أمني بالمنطقة.

واكدت ذات المصادر أن المحتجين طالبوا بالتواجد الأمني الكثيف ومحاربة تجار المخدرات ورفعوا شعارات تنادي بمطالب اجتماعية ومستنكرة للحكرة والتهميش الذي تعاني منه المنطقة.