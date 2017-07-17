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فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 01:53 فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة | دولي
فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة
تم اليوم (الأحد) إلقاء القبض على 66 شخصاً لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حسب ما كشفت عنه ''وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول).

''شوف تيفي ''

تم اليوم (الأحد) إلقاء القبض على 66 شخصاً لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حسب ما كشفت عنه ''وكالة الشرطة الاوروبية (يوروبول).

وأضافت أن الشرطة الاسبانية صادرت حسابات بنكية وممتلكات وسيارات فارهة بعد التحقيق مع مجموعة ذبحت خيولاً إسبانية وبرتغالية كبيرة جداً في السن، أو في حالة سيئة تجعلها غير مناسبة للاستهلاك الآدمي وزورت وثائقها وأرسلت اللحوم إلى بلجيكا، وهي مصدر كبير للحوم الخيول في الاتحاد الأوروبي.

وقالت «يوروبول» إنه ''تم اعتقال 65 شخصاً في إسبانيا، بينما ألقي القبض على المشتبه به الرئيسي وهو هولندي الجنسية في بلجيكا، ووجهت لهم اتهامات في جرائم، مثل إساءة معاملة الحيوانات، وتزوير أوراق، وإعاقة العدالة، وجرائم ضد الصحة العامة، وغسل أموال والانتماء إلى منظمة إجرامية.

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المغرب شوف تيفي يوروبول لحوم خيول فضيحة غذائية شرطة اسبانية

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