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دراسة جديدة..مشينا فيها: والحل الوحيد لتستمر الحياة هو التوقف عن الانجاب

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 01:29 دراسة جديدة..مشينا فيها: والحل الوحيد لتستمر الحياة هو التوقف عن الانجاب | دولي
دراسة جديدة..مشينا فيها: والحل الوحيد لتستمر الحياة هو التوقف عن الانجاب
كشفت دراسة حديثة، أن الحل الوحيد لإنقاذ كوكب الأرض واستمرار الحياة، هو التوقف عن إنجاب الأطفال.

''شوف تيفي''

كشفت دراسة حديثة، أن الحل الوحيد لإنقاذ كوكب الأرض واستمرار الحياة، هو التوقف عن إنجاب الأطفال.

وحسب موقع ''روسيا اليوم'' يومه الأحد فقد قال الباحثون إن الولادات الجديدة تعد الأكثر تدميرا للبيئة، حيث سيخفض عدم إنجاب الأطفال، البصمة الكربونية لفرد يعيش في بلد متقدم، بمقدار 58.6 طنا إضافيا من ثاني أكسيد الكربون سنويا، في المتوسط، استنادا إلى معدلات الانبعاث الحالية.

وأوضح الموقع الروسي أن فريقا من جامعة لوند في السويد، توصل إلى هذا الاستنتاج بعد إجراء تحليل لما يمكن أن يقوم به الفرد، لإنتاج مستوى أقل من الغازات الدفيئة.

 

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