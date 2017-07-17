 مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا | ثقافة و فنون

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال | حوادث و حقوق

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎ | حوادث و حقوق

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎

فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة | دولي

فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة

كسيدة خايية في طريق أزمور ضواحي البيضاء وها شنو وقع | حوادث و حقوق

كسيدة خايية في طريق أزمور ضواحي البيضاء وها شنو وقع

دراسة جديدة..مشينا فيها: والحل الوحيد لتستمر الحياة هو التوقف عن الانجاب | دولي

دراسة جديدة..مشينا فيها: والحل الوحيد لتستمر الحياة هو التوقف عن الانجاب

مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة | مجتمع

مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة

معركة خطيرة بالعصي تهز شاطئ الصابليط بالمحمدية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

معركة خطيرة بالعصي تهز شاطئ الصابليط بالمحمدية..وها شنو وقع

مخزني انتحر بطريقة بشعة بالراشيدية | حوادث و حقوق

مخزني انتحر بطريقة بشعة بالراشيدية

من حقنا نفرحو

مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 01:12 مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة | مجتمع
مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة
كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن زعيم أكبر حزب عنصري بإيطاليا ''ماتيو سالفيني''، فقد عقله بسبب الراقصة وعارضة الأزياء المغربية احلام البرينس.

''شوف تيفي''

 كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن زعيم أكبر حزب عنصري بإيطاليا ''ماتيو سالفيني''، فقد عقله بسبب الراقصة وعارضة الأزياء المغربية احلام البرينس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن صحيفة ''إلتيمبو''، قالت إن ما كان يعتقد أنها مجرد صورة عابرة لسالفيني مع الراقصة المغربية، تحولت إلى حقيقة، حيث تأكد وجود علاقة بين المغربية والسياسي الذي سبق له أن أهان المغاربة، ووصفهم بعبارات عنصرية.

وأضافت المصادر ذاتها أن سالفيني والمغربية أحلام أصبحا يتقابلان بشكل مستمر،ودخلا في علاقة غرامية.
ونشرت المغربية المذكورة العشرات من الصور على حسابها بالفايسبوك والتي ظهرت خلالها وهي تكشف عن بعض المناطق من جسدها بطريقة مثيرة للجدل.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب المغربية أحلام الراقصة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مندوبية التامك تكشق حقيقة تعذيب سجين بسجن خنيفرة المحلي | مجتمع

مندوبية التامك تكشق حقيقة تعذيب سجين بسجن خنيفرة المحلي

عاجل وبالصورة..بعد أربعة أشهر قضاها بالسجن: بدر هاري ينشر صورة جديدة.. | مجتمع

عاجل وبالصورة..بعد أربعة أشهر قضاها بالسجن: بدر هاري ينشر صورة جديدة..

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء | مجتمع

مأساة بالحسيمة.. مصرع شخص بعد سقوط سيارته داخل حوض الميناء

تلاميذ التكوين المهني يخترعون طاولات ب 300 درهم والحكومة تقتنيها ب 1600 درهم | مجتمع

تلاميذ التكوين المهني يخترعون طاولات ب 300 درهم والحكومة تقتنيها ب 1600 درهم

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحمداوية تفتتح مهرجان وجدة للراي وتكريم خاص لميمون الوجدي | بــووز
منذ 24 دقيقة

الحمداوية تفتتح مهرجان وجدة للراي وتكريم خاص لميمون الوجدي

بالفيديو..كسيدة خايبة بعد سهرة البيغ..طوموبيلة دخلات فرموك..مولاها سكران وصاحبتو داوها لسبيطار في حالة خطيرة | بــووز

بالفيديو..كسيدة خايبة بعد سهرة البيغ..طوموبيلة دخلات فرموك..مولاها سكران وصاحبتو داوها لسبيطار في حالة خطيرة

بالفيديو..بوطا شعلات العافية فدوار الشيخ لمفضل فسلا ..شوفو أشنو وقع | بــووز

بالفيديو..''بوطا'' شعلات العافية فدوار الشيخ لمفضل فسلا ..شوفو أشنو وقع

بالفيديو..بعيدا عن الثلوث..وسيلة نقل جديدة في شوارع البيضاء | بــووز

بالفيديو..بعيدا عن الثلوث..وسيلة نقل جديدة في شوارع البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا | ثقافة و فنون
منذ 14 دقيقة

بالصور..100 ألف متفرج في حفل حاتم عمور بفستيفال كازا

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال | حوادث و حقوق

رفيسة مسمومة ترسل أسرة إلى المستشفى ببني ملال

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎ | حوادث و حقوق

بسبب انقطاع الكهرباء ساكنة أغبالة يخرجون للاحتجاج ويكسرون زجاج المكتب وسيارة المصلحة+فيديو‎

فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة | دولي

فضيحة غذاء هزت المستهلكين الأوروبيين واعتقال العشرات لاتجارهم بلحوم خيول غير صالحة

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.