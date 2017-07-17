مثير وبالصور..مغربية كتصور عريانة تثير ضجة في إيطاليا وترتبط بزعيم معروف أهان المغاربة ﻿

كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن زعيم أكبر حزب عنصري بإيطاليا ''ماتيو سالفيني''، فقد عقله بسبب الراقصة وعارضة الأزياء المغربية احلام البرينس.

''شوف تيفي''

كشفت وسائل إعلام إيطالية خلال الأسبوع الجاري أن زعيم أكبر حزب عنصري بإيطاليا ''ماتيو سالفيني''، فقد عقله بسبب الراقصة وعارضة الأزياء المغربية احلام البرينس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن صحيفة ''إلتيمبو''، قالت إن ما كان يعتقد أنها مجرد صورة عابرة لسالفيني مع الراقصة المغربية، تحولت إلى حقيقة، حيث تأكد وجود علاقة بين المغربية والسياسي الذي سبق له أن أهان المغاربة، ووصفهم بعبارات عنصرية.



وأضافت المصادر ذاتها أن سالفيني والمغربية أحلام أصبحا يتقابلان بشكل مستمر،ودخلا في علاقة غرامية.

ونشرت المغربية المذكورة العشرات من الصور على حسابها بالفايسبوك والتي ظهرت خلالها وهي تكشف عن بعض المناطق من جسدها بطريقة مثيرة للجدل.