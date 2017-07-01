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معركة خطيرة بالعصي تهز شاطئ الصابليط بالمحمدية..وها شنو وقع

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 01:05 معركة خطيرة بالعصي تهز شاطئ الصابليط بالمحمدية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق
معركة خطيرة بالعصي تهز شاطئ الصابليط بالمحمدية..وها شنو وقع
شهد شاطئ الصابليط بمدينة المحمدية، يومه الأحد، أحداثا جد خطيرة، أبطالها أشخاص يحتكرون بالقوة الشاطئ لكراء المظلات الشمسية ''البراسولات''، أقدموا على الاعتداء على شباب ينحدرون من مدينة الدار

''شوف تيفي''

شهد شاطئ الصابليط بمدينة المحمدية، يومه الأحد، أحداثا جد خطيرة، أبطالها أشخاص يحتكرون بالقوة الشاطئ لكراء المظلات الشمسية ''البراسولات''، أقدموا على الاعتداء على شباب ينحدرون من مدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن شبابا بيضاوين، أرادوا الجلوس في أحد الأماكن بالشاطئ المذكور، إلا أن بعض المحتكرين له، طالبوهم بكراء مظلات شمسية بالقوة أو مغادرة المكان، لتتطور الأمور بينهم إلى تبادل للضرب بواسطة العصي الخاصة بالمظلات، وهو ما أثار رعب وهلع المصطافين.

وأكد المصدر ذاته أن رجال الدرك، حلوا بعين المكان، وتمكنوا بصعوبة كبيرة من تهدئة الأوضاع داخل شاطئ الصابليط الذي كاد أن يشهد يومه الأحد، جريمة بشعة في حال تواصلت المعركة بين الشباب البيضاويين ومحتكري الشاطئ.

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