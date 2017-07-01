عاجل..حريق مهول بسوق دلاس أكبر سوق لملابس ''البال'' في كازا ﻿

يعرف سوف ''دلاس'' بالحي الحسني بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، عقب اندلاع النيران به، وخاصة بالمنطقة التي تعرف تواجد المحلات التجارية الخاصة بالملابس المستعملة ''البال''.

''شوف تيفي''



يعرف سوف ''دلاس'' بالحي الحسني بالبيضاء، في هذه اللحظات حالة استنفار قصوى، عقب اندلاع النيران به، وخاصة بالمنطقة التي تعرف تواجد المحلات التجارية الخاصة بالملابس المستعملة ''البال''.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا السوق يضم كذلك بعض المحلات المتخصصة في بيع متلاشيات السيارات، مشيرا إلى أن أسباب اندلاع النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة، ما تزال إلى حدود كتابة هذه الأسطر مجهولة.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنات تابعة للوقاية المدينة، تقوم في هذه اللحظات بعملها في إخماد ألسنة النيران ومحاصرتها حتى لا تنتشر في سوق ''دلاس'' أحد أهم وأكبر الأسواق الشعبية المتخصصة في بيع ''البال'' بالدار البيضاء.



