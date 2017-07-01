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رسميا...التامك يكذب البلاغ الجديد لمعتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة وينفي معركة ''الأمعاء الفارغة''

بتاريــخ : 17 يوليوز 2017 / 00:07 رسميا...التامك يكذب البلاغ الجديد لمعتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة وينفي معركة الأمعاء الفارغة | بوليتيك
رسميا...التامك يكذب البلاغ الجديد لمعتقلي حراك- الريف بسجن عكاشة وينفي معركة ''الأمعاء الفارغة''
أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، أن ''البلاغ'' المنسوب إلى المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والذي تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا وجود له على أرض الواقع، وأنه مجرد كذب


بوليتيك
شوف تيفي

أكدت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، أن ''البلاغ'' المنسوب إلى المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، والذي تم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، لا وجود له على أرض الواقع، وأنه مجرد كذب وافتراء على هؤلاء النزلاء من جهات تهدف إلى استغلال وضعيتهم في السجن من أجل خدمة أجندات لا تمت بصلة لمصلحتهم.

وحسب بلاغ إدارة سجن عكاشة، ''فبعد اطلاعها على ما ادعي أنه ''بلاغ'' صادر عن المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع 1 على خلفية أحداث مدينة الحسيمة، والمتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية، ''تجزم إدارة هذه المؤسسة بأنه ليس هناك إطلاقا إمكانية موضوعية لتحرير بلاغ مشترك موقع جماعيا من طرف النزلاء المعنيين''.

ووفق البلاغ، لجأت الجهات المذكورة إلى نشر نسخة مرقونة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر مقتطفات منه بمواقع مختلفة، بدل نشر النص الأصلي بتوقيعات النزلاء المعنيين، مما يدل مرة أخرى على أن هذا البلاغ هو من إعدادها هي وليس صادرا عن هؤلاء النزلاء.

وشدد بلاغ إدارة السجن المحلي عين السبع 1، بكون ''ما نشر بخصوص دخول بعض المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة في إضراب عن الطعام لا أساس له من الصحة، وأنها لم تتلق أي إشعار بدخول أي من هؤلاء المعتقلين في إضراب عن الطعام، كما أن جميع النزلاء يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام''.



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