مندوبية التامك تكشق حقيقة تعذيب سجين بسجن خنيفرة المحلي ﻿

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه تعرض سجين بالسجن المحلي لمدينة خنيفرة للتعذيب، مؤكدة بأنه وردا على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع

"شوف تيفي"



نفت المندوبية العامة لإدارة السجون في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه تعرض سجين بالسجن المحلي لمدينة خنيفرة للتعذيب، مؤكدة بأنه وردا على الفيديو الذي تداولته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن إدارة السجن المحلي بخنيفرة، كشفت عن مجموعة من التوضيحات.

وأوضح البلاغ أن السجن المحلي، أكد إن الادعاءات الواردة في الفيديو لا تعدو أن تكون افتراءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن السجين المعني معروف بسوء سلوكه داخل المؤسسة، حيث قام بالاعتداء على نفسه برطم رأسه بالحائط احتجاجا منه على تغيير مكان إيوائه، وقد تم في حينه تقديم الإسعافات الاولية له وإنجاز تصريح كتابي يقر من خلاله انه قام برطم رأسه احتجاجا على هذا القرار الذي اتخذ في حقه بعد قيامه بالتهديد بعدم الاستجابة لعملية النداء المسائي، مخالفا بذلك القانون الداخلي للمؤسسة، وقد احيل هذا التصريح على وكيل الملك قصد اتخاذ المتعين.

وأضاف البلاغ أنه وخلافا لما ورد بالفيديو فقد تم ترحيل السجين المعني إلى السجن المركزي بالقنيطرة لأسباب أمنية، بعدما تم اكتشاف تخطيطه رفقة ثلاث سجناء آخرين للإعتداء على موظفين بالمؤسسة، والشروع في تنفيذ مخططهم بارتكاب مخالفات مختلفة في نفس اليوم.

وعبرت إدارة السجن المحلي بخنيفرة عن إدانتها المحاولات المغرضة التي تهدف إلى المس بسمعة المؤسسة وموظفيها في محاولة للضغط عليها للحصول على امتيازات غير قانونية، وتؤكد عزمها على مواصلة التطبيق السليم لجميع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.



