صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة ﻿

إحتج مهنيون في قطاع السياحة على دراسة خارطة الطريق لرؤية 2020، أعدها مكتب دراسات أمريكي عرضت عليهم مؤخرا خلال إجتماعهم بلمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

شوف تيفي



إحتج مهنيون في قطاع السياحة على دراسة خارطة الطريق لرؤية 2020، أعدها مكتب دراسات أمريكي عرضت عليهم مؤخرا خلال إجتماعهم بلمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية مكلفة بالسياحة، إعتبروها دراسة فاشلة وفارغة ولم تأت بجديد ، رغم أنها كلفت 700 مليون سنتيم.



ووفق جريدة المساء، فرغم رفض المهنيين لها خلال الإجتماع، عادت لمياء بوطالب لتؤكد لهم أنها قامت بتكليف نفس مكتب الدراسات لإعداد خارطة طريق جديدة، رغم فشله في إعداد الدراسة الأولى، وهو ما اعتبروه هدرا للمال العام.



وكشفت حياة جبران، الكاتبة العامة السابقة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح ل"المساء" أن لحسن حداد وزير السياحة السابق كان قد كلف مكتب دراسات أمريكي قي مارس 2016 بإعداد خارطة طريق 2020 السياحية بكلفة بلغت 7ملايين درهم وهي الدراسة التي وصفها المهنيون بالفاشلة والتي لم تأت بأي جديد.



وردت لمياء بوطالب أن إعداد خارطة الطريق جاء بهدف عرضها عليهم لأخذ رأيهم وإستشارتهم بخصوصها باعتبارها ليست الخارطة النهائية، مشيرة إلى أنها ستكلف نفس مكتب الدراسات الامريكي بإعداد خارطة طريق أخرى.





