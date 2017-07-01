 صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة | بوليتيك

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة

شقيق الرئيس الإيراني في قبضة العدالة | دولي

شقيق الرئيس الإيراني في قبضة العدالة

إخلاء ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بعد اندلاع حريق جنوب الجولان | دولي

إخلاء ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بعد اندلاع حريق جنوب الجولان

بالفيديو | سعد لمجرد يستعد لإطلاق أغنية مغربية ألفها في السجن وهذا هو تصريح إدارة أعماله ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | سعد لمجرد يستعد لإطلاق أغنية مغربية ألفها في السجن وهذا هو تصريح إدارة أعماله !

من جديد... العماري أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء يتغيبون عن التحقيق | بوليتيك

من جديد... ''العماري'' أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء ''يتغيبون'' عن التحقيق

عاجل وبالفيديو.. بني ملال تحترق.. هاذ الشي خطير بزاف | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو.. بني ملال تحترق.. هاذ الشي خطير بزاف

بودريقة يكشف لـ شوف سبور حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش | بوليتيك

بودريقة يكشف لـ ''شوف سبور'' حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش

جد خطير..مقتل موظف وانتحار زوجته بالقنيطرة+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

جد خطير..مقتل موظف وانتحار زوجته بالقنيطرة+تفاصيل صادمة

900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش | بوليتيك

900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش

من حقنا نفرحو

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 22:40 صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة | بوليتيك
صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة
إحتج مهنيون في قطاع السياحة على دراسة خارطة الطريق لرؤية 2020، أعدها مكتب دراسات أمريكي عرضت عليهم مؤخرا خلال إجتماعهم بلمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية

شوف تيفي

إحتج مهنيون في قطاع السياحة على دراسة خارطة الطريق لرؤية 2020، أعدها مكتب دراسات أمريكي عرضت عليهم مؤخرا خلال إجتماعهم بلمياء بوطالب، كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية مكلفة بالسياحة، إعتبروها دراسة فاشلة وفارغة ولم تأت بجديد ، رغم أنها كلفت 700 مليون سنتيم.

ووفق جريدة المساء، فرغم رفض المهنيين لها خلال الإجتماع، عادت لمياء بوطالب لتؤكد لهم أنها قامت بتكليف نفس مكتب الدراسات لإعداد خارطة طريق جديدة، رغم فشله في إعداد الدراسة الأولى، وهو ما اعتبروه هدرا للمال العام.

وكشفت حياة جبران، الكاتبة العامة السابقة للكونفدرالية الوطنية للسياحة، في تصريح ل"المساء" أن لحسن حداد وزير السياحة السابق كان قد كلف مكتب دراسات أمريكي قي مارس 2016 بإعداد خارطة طريق 2020 السياحية بكلفة بلغت 7ملايين درهم وهي الدراسة التي وصفها المهنيون بالفاشلة والتي لم تأت بأي جديد.

وردت لمياء بوطالب أن إعداد خارطة الطريق جاء بهدف عرضها عليهم لأخذ رأيهم وإستشارتهم بخصوصها باعتبارها ليست الخارطة النهائية، مشيرة إلى أنها ستكلف نفس مكتب الدراسات الامريكي بإعداد خارطة طريق أخرى.


إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بوطالب الكاتبة السياحة الدراسات شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

من جديد... العماري أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء يتغيبون عن التحقيق | بوليتيك

من جديد... ''العماري'' أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء ''يتغيبون'' عن التحقيق

بودريقة يكشف لـ شوف سبور حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش | بوليتيك

بودريقة يكشف لـ ''شوف سبور'' حقيقة 900 مليون سنيتم التي منحها لحزب أخنوش

900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش | بوليتيك

900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش

منيب...حكومة العثماني الأضعف في تاريخ المغرب ويجب أن تسقط | بوليتيك

منيب...حكومة العثماني الأضعف في تاريخ المغرب ويجب أن تسقط

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير..شباب مغاربة يغامرون بحياتهم باش يركبو فالطوبيس (فيديو صادم ) | بــووز
منذ 29 دقيقة

خطير..شباب مغاربة يغامرون بحياتهم باش يركبو فالطوبيس (فيديو صادم )

بالفيديو.. بسبب الحرارة طوموبيلة كلاص شعلات فيها العافية بين كازا و خريبكة .مراسلة حصرية من عين المكان | خارج البلاطو

بالفيديو.. بسبب الحرارة طوموبيلة ''كلاص '' شعلات فيها العافية بين كازا و خريبكة .مراسلة حصرية من عين المكان

فراشة البرانس بكازا كاعيين على السلطات والتجار...جرّاو علينا احنا فين غادي نمشيوا | روبورتاج

فراشة'' البرانس بكازا'' ''كاعيين'' على السلطات والتجار...جرّاو علينا احنا فين غادي نمشيوا

في قلب درب سلطان..زوجة مشات لحمام و منين جات شرملها راجلها و قتلها بالعصا و منين ديكلارات مشدوهش البوليس..للمساعدة | حالة خاصة

في قلب درب سلطان..زوجة مشات لحمام و منين جات شرملها راجلها و قتلها بالعصا و منين ديكلارات مشدوهش البوليس..للمساعدة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة | بوليتيك
منذ 2 دقائق

صفقة جديدة لمكتب دراسات أمريكي كبد وزارة ساجد 700 مليون سنتيم في دراسات فاشلة

شقيق الرئيس الإيراني في قبضة العدالة | دولي

شقيق الرئيس الإيراني في قبضة العدالة

إخلاء ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بعد اندلاع حريق جنوب الجولان | دولي

إخلاء ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بعد اندلاع حريق جنوب الجولان

بالفيديو | سعد لمجرد يستعد لإطلاق أغنية مغربية ألفها في السجن وهذا هو تصريح إدارة أعماله ! | ثقافة و فنون

بالفيديو | سعد لمجرد يستعد لإطلاق أغنية مغربية ألفها في السجن وهذا هو تصريح إدارة أعماله !

﻿ ﻿
أمس 11:05 GMT

عاجل :خبر غير سار لجمهور الفنان رضى الطالياني: هاشنو وقع ليه بعد الحادثة

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.