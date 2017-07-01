شقيق الرئيس الإيراني في قبضة العدالة ﻿

أكد القضاء الإيراني، اليوم الأحد 16 يوليوز ، أنه تم القبض على شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد اتهامه بارتكاب جرائم مالية.

أكد القضاء الإيراني، اليوم الأحد 16 يوليوز ، أنه تم القبض على شقيق الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بعد اتهامه بارتكاب جرائم مالية.

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني آجيي في مؤتمر صحفي متلفز نقلته وكالة "فرانس بريس" إن "تحقيقات عديدة جرت حول حسين فريديون (شقيق روحاني)، كما تم التحقيق مع آخرين، وبعضهم في السجن حاليا".

أما عن مصير فريديون، الذي يعمل أيضا مساعدا خاصا لروحاني: فقد"تم إصدار أمر بالإفراج عنه بكفالة، ولكنه لم يتمكن من تأمينها، فتمت إحالته إلى السجن".

وتأتي أخبار اعتقاله، بعد عام من اتهام، رئيس هيئة التفتيش العام، ناصر سراج، له بارتكاب انتهاكات مالية، وهو ما دفع المحافظين للمطالبة بمحاكمته، بعد اتهامه بتلقي قروض من دون فائدة، والتأثير على تعيين مدير بنك، الذي كان يحصل من خلاله على راتب هائل.





