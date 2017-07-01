إخلاء ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بعد اندلاع حريق جنوب الجولان ﻿

أفاد مراسل روسيا اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أخلت ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بسبب حرائق ضخمة بجنوب الجولان.

"شوف تي في"

أفاد مراسل روسيا اليوم بأن السلطات الإسرائيلية أخلت ثكنة للأمم المتحدة وأخرى للجيش الإسرائيلي بسبب حرائق ضخمة بجنوب الجولان.

فيما أوردت وسائل إعلام، اليوم الأحد، أن الحرائق التي اندلعت في غابات ومناطق متفرقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسببت بإصابة 8 إسرائيليين.

وبحسب تقارير صحفية فإن حريقا كبيرا نشب في الغابات قرب مستوطنة "معاليه كنعان" في مدينة صفد، بالإضافة إلى اندلاع حريق آخر في إحدى المستوطنات بمدينة عسقلان المحتلة قرب قطاع غزة، فيما تحاول طواقم الإطفاء السيطرة على الحرائق بعد إرسال 27 فريقاً من رجال الإطفاء و6 طائرات لمكافحة الحرائق.





