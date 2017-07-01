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من جديد... ''العماري'' أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء ''يتغيبون'' عن التحقيق

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 21:50 من جديد... العماري أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء يتغيبون عن التحقيق | بوليتيك
من جديد... ''العماري'' أمام لجنة البحث حول مشاريع الحسيمة والوزراء ''يتغيبون'' عن التحقيق
كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ''بأنه على عكس ما يقال، أن عملية البحث والتحري في موضوع تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة قد انتهت، فإنني أؤكد أن البحث لايزال جاريا، حيث


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كشف إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ''بأنه على عكس ما يقال، أن عملية البحث والتحري في موضوع تأخر تنفيذ مشاريع التنمية المجالية بالحسيمة قد انتهت، فإنني أؤكد أن البحث لايزال جاريا، حيث تمت مواصلة البحث معي هذا اليوم فيما يهم علاقة مجلس الجهة الذي أترأسه بهذا الملف''.

وأكد العماري في تدوينة على حائطه بالفايسبوك، '' أنه لا علم له بخصوص استجابة كل المسؤولين المعنيين بمنارة المتوسط لاستدعاءات اللجنة المشكلة بأمر ملكي بعد انعقاد المجلس الوزاري الأخير من المفتشيتين التابعتين لكل من وزارة الداخلية ووزارة المالية؛ إلا ما قرأته في بعض الصحف عن رفض الوزراء الموقعين على المنارة المثول أمام موظفين بمبرر أنه لا يليق بوزير أن يستمع له موظف''.

وأفاد العماري، ''بإن الامتثال للجنة البحث والتحري من وجهة نظري، ليس امتثالا للأشخاص مهما كانت رتبهم، بل هو امتثال للقانون....وبحكم أنني كنت من الموقعين شخصيا على منارة المتوسط، حرصت على المثول الشخصي أمام اللجنة، وبذلك أكون قد تحملت مسؤوليتي للخضوع للمحاسبة احتراما للقانون الذي يسري على الجميع''.


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