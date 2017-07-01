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عاجل وبالفيديو.. بني ملال تحترق.. هاذ الشي خطير بزاف

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 21:40 عاجل وبالفيديو.. بني ملال تحترق.. هاذ الشي خطير بزاف | حوادث و حقوق
عاجل وبالفيديو.. بني ملال تحترق.. هاذ الشي خطير بزاف
اندلع قبل قليل من يومه الأحد حريق مهول وجد خطير بدوار منطقة مغيلة حربونية بمدينة بني ملال، لأسباب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأحد حريق مهول وجد خطير بدوار منطقة مغيلة حربونية بمدينة بني ملال، لأسباب تبقى إلى حدود الساعة مجهولة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق خلف خسائر مادية جسيمة في دوار المنطقة المذكورة، نظرا لاشتعال النيران ببعض الحقول وبأشجار الغابة المحيطة بها، مشيرا إلى منازل الدوار مهددة هي الأخرى نظرا لقوة ألسنة النيران التي أحاطت بها.

وأضاف المصدر ذاته أن شاحنة تابعة للوقاية المدينة تقوم في هذه اللحظات بمحاولة لإخماد ألسنة النيران، مشيرا إلى أن هذه الشاحنة تحتاج لتعزيزات أخرى لمساعدتها في محاصرة النيران.

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