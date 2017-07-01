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900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 20:49 900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش | بوليتيك
900 مليون سنيتم من بودريقة إلى حزب أخنوش
كشفت صحيفة المساء في ملحقها الرياضي، ليوم غد الإثنين، أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يخصص مبلغا شهريا لحزب التجمع الوطني للأحرارتبلغ قيمته 15 مليون سنتيم.

" شوف سبور"

كشفت صحيفة المساء في ملحقها الرياضي، ليوم غد الإثنين، أن محمد بودريقة الرئيس السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يخصص مبلغا شهريا لحزب التجمع الوطني للأحرارتبلغ قيمته 15 مليون سنتيم.

وأوضح ذات المصدر، أن المبلغ سيستمر إلى غاية سنة 2022، والذي يصادف موعد الإنتخابات التشريعية وهو ما يعني أنه سيصرف حسب البرنامج الذي سبق أن أقنع به أخنوش 900 مليون سنتيم.

وأفاد المصدر نفسه، أن المبلغ الشهري سيصرف تحديدا في دائرة الفداء درب السلطان حيث أخذ بودريقة على عاتقه شخصيا مهمة جلب المنخرطين للحزب والقيام بانشطة اجتماعية مبديا استعداده لصرف مبالغ مالية أكبر.



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