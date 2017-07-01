 هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة انقلاب تريبورتور بطنجة.. وهذا هوعدد القتلى والمصابين ﻿
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هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة انقلاب تريبورتور بطنجة.. وهذا هوعدد القتلى والمصابين

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 20:34 هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة انقلاب تريبورتور بطنجة.. وهذا هوعدد القتلى والمصابين | حوادث و حقوق
هذه هي التفاصيل الكاملة لفاجعة انقلاب تريبورتور بطنجة.. وهذا هوعدد القتلى والمصابين
كشفت معطيات جديدة بخصوص فاجعة انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات ''تريبورتور'' بحي الجيراري بطنجة، أن الحادثة، أسفرت عن مقتل طفل واحد يبلغ من العمر قيد حياته 14 نتيجة إصابته بجرح بليغ على مستوى الرأس،

"شوف تيفي"

 

كشفت معطيات جديدة بخصوص فاجعة انقلاب دراجة نارية ثلاثية العجلات "تريبورتور" بحي الجيراري بطنجة، أن الحادثة، أسفرت عن مقتل طفل واحد يبلغ من العمر قيد حياته 14 نتيجة إصابته بجرح بليغ على مستوى الرأس، بالإضافة إلى إصابة خمسة آخرين يتواجدون في هذه اللحظات بمستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي العلاجات الضرورية.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت عن أولى المعطيات بخصوص هذه الفاجعة، والتي تشير إلى أن السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الدراجة النارية خلال توجهها إلى إحدى الشواطئ، يومه الأحد، والحمولة الزائدة، كانت سببا في انقلابها بطريقة جد خطيرة.
وأظهر مقطع فيديو، نشرته بعض الصفحات الفايسبوكية، اللحظات التي أعقبت الحادثة، حيث ظهر العديد من الأطفال المصابين غارقين في دمائهم وهم في حالة جد حرجة نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضوا لها.

 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي دراجة نارية العجلات حي الجيراري الفايسبوك

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أمس 11:05 GMT

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