منيب...حكومة العثماني الأضعف في تاريخ المغرب ويجب أن تسقط ﻿

دعت نبيلة منيب إلى القطع مع المخزن العتيق الذي يهدد وحدة البلاد وإستقرار الوطن، مؤكدة على وجوب ترسيخ دولة المؤسسات الحقيقية ومواجهة النهج الذي إختاره المخزن لكونه لايخدم سوى دائرته ومن يلتف حولها

شوف تيفي





دعت نبيلة منيب إلى القطع مع المخزن العتيق الذي يهدد وحدة البلاد وإستقرار الوطن، مؤكدة على وجوب ترسيخ دولة المؤسسات الحقيقية ومواجهة النهج الذي إختاره المخزن لكونه لايخدم سوى دائرته ومن يلتف حولها من خلال تقوية الإستبداد والسيطرة على إقتصاد الريع.



وطالبت منيب حسب ما أوردته جريدة المساء بضرورة تقديم حكومة سعد الدين العثماني استقالتها لكونها الأضعف في تاريخ المغرب، فقد أصبحت تعطي تصريحات يندى لها الجبين، خاصة عندما إتهمت الشرفاء والأحرار بالإنفصاليين وخدام الأجندة الخارجية.



الأمينة العامة لحزب اليسار الإشتراكي الموحد، أكدت أن الدعوة لإستقالة حكومة العثماني ليس من أجل تعويضها بحكومة الأميين، بل بحكومة منتخبة من الشعب عبر إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مصرحة "بأن للإستبداد خبراء بالخارج والمغرب لم يدخل بعد إلى مخطط الديموقراطية لأن ذلك لايتأتى إلا عبر الخط الديموقراطي الثالث.



وقالت نبيلة منيب خلال تأطيرها لندوة "الحراك الشعبي وراهنية التغيير الديموقراطي" بالناظور، إن المغرب فوت عددا من المحطات المهمة، منها على الخصوص محطة هيئة الإنصاف والمصالحة، لكونها لم تحقق ما كان يتوخاه المغاربة....





