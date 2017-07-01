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سهرة كحلة...حفلة المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي تنتهي بجريمة قتل بشعة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 20:06 سهرة كحلة...حفلة المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي تنتهي بجريمة قتل بشعة | ثقافة و فنون
سهرة كحلة...حفلة المغني الشعبي عبد العزيز الستاتي تنتهي بجريمة قتل بشعة
عاشت بلدية تملالت ضواحي مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعدما تلقى طعنات غادرة على مستوى البطن من طرف مجهولين.

"شوف تيفي" محمد لحلو


عاشت بلدية تملالت ضواحي مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاحد، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني بعدما تلقى طعنات غادرة على مستوى البطن من طرف مجهولين.

وكشفت مصادر متطابقة ل"شوف تيفي"، أن الجريمة الشنعاء وقعت لحظات بعد مغادرة الضحية للسهرة التي أحياها المغني الشعبي الستاتي "عبد العزيز العرباوي" بمناسبة احتفالات الدورة السادسة من مهرجان تملالت.

وأضافت ذات المصادر، أن الهالك المسمى قيد حياته "زهير نجم" غادر الساحة التي احتضنت سهرة الستاتي قبل أن يعترض طريقه بعض الأشخاص الذين وجهوا له طعنات غادرة على مستوى البطن سقط على إثرها مضرجا في دمائه.

والى ذلك، تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بمستشفى السلامة بمدينة قلعة السراغنة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجروح خطيرة تعرض لها.

وتوافد عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بتملالت الى عين المكان من اجل فك لغز الجريمة النكراء واعتقال الجناة الذين فروا إلى وجهة مجهولة مباشرة بعد تنفيذهم الجريمة.

 

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شوف تيفي المغرب مراكش جريمة قتل سهرة الستاتي

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