السجن لأمير دولة خليجية بعد إهانته حاكم البلاد ﻿

قررت محكمة بالكويت، يومه الأحد، تأييد حكم بسجن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 3 سنوات بسبب إدانته بإهانة أمير البلاد صباح الأحمد الصباح.

"شوف تيفي"

قررت محكمة بالكويت، يومه الأحد، تأييد حكم بسجن أحد أعضاء الأسرة الحاكمة 3 سنوات بسبب إدانته بإهانة أمير البلاد صباح الأحمد الصباح.

وحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية عربية، نقلا عن ما وصفته بمصادر قضائية يومه الأحد، فإن محكمة التمييز، قررت رفض طعن تقدم به الشيخ عبد الله السالم الصباح، ضد حكم محكمة الاستئناف، القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتأييد حكمها، لقيامه بإهانة الأمير صباح الأحمد الصباح، وأفراد آخرين من الأسرة الحاكمة.

وأوضحت المصادر ذاتها إن هذا الحكم الصادر نهائي، ولم يبق أمام المدان سوى إكمال عقوبته، لأنه حالياً في السجن.

تجدر الإشارة الى ان عبد الله السالم، الذي أدين بالسجن لمدة ثلاثة سنوات، هو أحد أحفاد الشيخ عبد الله الأحمد الصباح، الأخ غير الشقيق للأمير الحالي للكويت.