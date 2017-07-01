فيديو مؤلم..شاب كيموت ضربوه بجنوية لقلبو ومستشفى ابن رشد بالبيضاء رفض يعالجو ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو مؤلم، يظهر لحظة دخول أفراد أسرة في حالة هستيرية، عقب رفض إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، استقبال ابنهم المصاب

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو مؤلم، يظهر لحظة دخول أفراد أسرة في حالة هستيرية، عقب رفض إدارة المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء، استقبال ابنهم المصاب بطعنة على مستوى القلب.



ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، شابا يصارع الموت أمام بوابة المستشفى، وهو ما دفع بأفراد أسرته إلى تصوير المشهد، معبرين عن استنكارهم الشديد رفض إدارة "موريزكو" استقباله حتى يحصل على الاسعافات الضروية.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الفيديو، موضحين أن المستشفى المذكور والذي يعتبر من أكبر المستشفيات بالمغرب، يعرف مجموعة من التجاوزات، خاصة في بوابته التي تشهد بشكل مستمر مواجهات بين أسر المرضى حراس الأمن الخاص.



