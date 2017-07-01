بسبب الاحتجاجات: تجار مدينة إمزورن يتقدمون بشكايات للسلطات المختصة ﻿

تقدم تجار بمدينة “إمزورن”، وسط الأسبوع الجاري، بحوالي 28 شكاية ضد مجهول، إلى السلطات المختصة ، عبروا من خلالها عن استيائهم الشديد من تسبب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أخيرا، في إلحاق الضرر

"شوف تيفي"

تقدم تجار بمدينة “إمزورن”، وسط الأسبوع الجاري، بحوالي 28 شكاية ضد مجهول، إلى السلطات المختصة، وسط الأسبوع الجاري، عبروا من خلالها عن استيائهم الشديد من تسبب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة أخيرا، في إلحاق الضرر بأنشطتهم التجارية التي عرفت ركوداً، وذلك حسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية محلية.

وأضافت المصادر ذاتها أن التجار أفادوا في شكاياتهم المقدمة إلى السلطات بأن الاحتجاجات تسببت في تعرض تجارتهم للركود، داعين هذه السلطات إلى التصدي للأشخاص الذين يعملون على ترويج بعض الصور السلبية على المدينة.

وأشار المتضررون كذلك في هذه الشكايات إلى أن تأجيج الوضع والزيادة من الاحتقان في مدينة "إمزرون" من طرف بعض الأشخاص، كان له تأثير على الحركة التجارية للمحلات التي كان ينتظر أصحابها موسم الصيف لتحقيق أرباح مالية.