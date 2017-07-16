بالصورة..سعد المجرد من قلب باريس يرد على أعداء الوطن ويرتدي قميص جواز السفر ﻿

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية العاشقة للفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة لهذا الأخير رفقة أحد المغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي ظهر خلالها وهو يرتدي القميص الخاص بجواز السفر المغربي.

"شوف تيفي"

نشرت إحدى الصفحات الفايسبوكية العاشقة للفنان المغربي سعد المجرد صورة جديدة لهذا الأخير رفقة أحد المغاربة بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي ظهر خلالها وهو يرتدي القميص الخاص بجواز السفر المغربي.

وتفاعل عشاق "المعلم" مع الصورة بكثافة، حيث أكد العديد منهم أن قيامه بارتداء قميص "جواز السفر المغربي"، هو رد موجه منه إلى أعداء الوطن والأشخاص الذين تنكروا لوطنهم الأم بعد حصولهم على جوازات سفر للدول الأوروبية التي يعيشون بها.

وكانت العديد من الصفحات الفايسبوكية، قد أطلقت قبل اسابيع حملة "ارتداء أقمصة جواز السفر المغربي"، وهي الحملة التي تفاعل معها النشطاء المغاربة بكثافة، حيث اكد العديد منهم عن استعدادهم للتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على الهوية وعلى الوطن.



