فيديو يشعل الفايسبوك..بعد إعلانه اعتزال السياسة: بنكيران فرحان وكيغني لـ ''أم كلتوم'' ﻿

نشر فريد تيتي السائق الشخصي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مقطع فيديو على صفحته بالفايسبوك، ظهر خلاله ''بنكيران'' وهو يغني ويردد كلمات أغنية للفنانة المصرية الراحلة أم كلتوم.

''شوف تيفي''

نشر فريد تيتي السائق الشخصي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، مقطع فيديو على صفحته بالفايسبوك، ظهر خلاله ''بنكيران'' وهو يغني ويردد كلمات أغنية للفنانة المصرية الراحلة أم كلتوم.

ومباشرة بعد نشر ''تيتي'' للفيديو قبل قليل، تفاعل عشاق بنكيران معه بكثافة، معبرين عن اشتياقهم الشديد لخرجاتهم المثيرة للجدل والطريفة أحيانا خاصة خلال جلسات البرلمان، موضحين أن قراره باعتزال السياسية في تصريح أدلى به لقناة ''شوف تيفي'' يعتبر خسارة كبيرة.

تجدر الإشارة إلى أن بنكيران، أكد عدم نيته التشرح لشغل منصب الأمين العام لحزب المصباح خلال الجمع العام الاستثنائي شهر دجنبر المقبل، مؤكدا نيته اعتزال الحياة السياسية.



