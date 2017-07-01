وأخيرا...برلمان ''البيجيدي'' يدعم حكومة العثماني ويدعو للحفاظ على وحدة الحزب ﻿

دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة، وذلك من خلال ''امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن، وخاصة المرحلة التي أعقبت

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دعا المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إلى تجاوز تداعيات المرحلة السابقة، وذلك من خلال ''امتلاك قراءة جماعية وتقييم شامل للمرحلة الفاصلة بين المؤتمرين السابع والثامن، وخاصة المرحلة التي أعقبت انتخابات السابع من أكتوبر''.



وأضاف المجلس الوطني للحزب، في البيان الختامي لدورته الاستثنائية، وفق الموقع الرسمي للحزب، '' عن مواصلة الاضطلاع بدوره الإصلاحي المتفاعل مع واقعه، والمتعاون مع كل قوى الإصلاح في المجتمع، دفاعا عن الديمقراطية وحقوق المواطنين أفرادا وجماعات، ومحاربة الفساد والاستبداد''.



كما أكد المجلس الوطني الذي يعد أول مؤسسة تابعة للحزب تدعم حكومة العثماني، عن التزام الحزب بمساندة الحكومة، ودعمها من أجل أن تنجح في مهمتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، ودعا حكومة سعد الدين العثماني، إلى مضاعفة جهودها من أجل مواصلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكثيف التواصل مع المواطنين والمواطنات.



وأكد البيان الختامي الموقع من طرف رئيس برلمان الحزب سعد الدين العثماني، إلى تجاوز الماضي وخاصة فترة إعفاء رئيس الحكومة أنذاك عبد الإله بن كيران، محملا مسؤولية أزمة الريف لنتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة بالمنطقة وما رافقها من ''وعود وأوهام''.





