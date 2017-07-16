عاجل...البرلمانية ''آمنة ماء العينين'' تعلن إعتزالها العمل السياسي ﻿

كشفت البرلمانية المثيرة للجدل، ''امنة ماء العينين'' في تدوينة قبل قليل على حسابها بالفايسبوك عن إعتزالها العمل السياسي، في رسالة لمن يهمهم الأمر.



بوليتيك

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كشفت البرلمانية المثيرة للجدل، ''امنة ماء العينين'' في تدوينة قبل قليل على حسابها بالفايسبوك عن إعتزالها العمل السياسي، في رسالة لمن يهمهم الأمر.



وصرحت ماء العينين المعروفة بدفاعها عن الأمين العام للحزب عبد الإله بن كيران من خلال تدوينتها، ''سأعتزل العمل السياسي قبل أن أتشفى في شباب أبرياء سجنوا في إطار تصفية حسابات سياسية مع حزبهم، حتى لو اختلفت مع هذا الحزب على طول الخط، حتى لو بلغ مني الضعف حد التضايق من مجرد صفحة فايسبوكية نشط من خلالها هؤلاء الشباب البسطاء''.

ووفق ماء العينين، ''ففي الوقت الذي توفرت لي فيه كل الوسائل المادية والسياسية لهزيمة حزبهم''، وإختتمت ماء العينين تدوينتها بالقول'' احتفظوا بأحقادكم وشماتتكم،انها لا تفعل أكثر من تعرية قبحكم كل يوم أكثر فأكثر''.



