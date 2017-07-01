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مؤلم وبالفيديو.. حراك مغربي ضرب راسو وكشف عن المعاناة ديالو في الغربة

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 16:26 مؤلم وبالفيديو.. حراك مغربي ضرب راسو وكشف عن المعاناة ديالو في الغربة | حوادث و حقوق
مؤلم وبالفيديو.. حراك مغربي ضرب راسو وكشف عن المعاناة ديالو في الغربة
تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شاب مغربي مقيم بطريقة غير شرعية ''حراك'' بفرنسا، وهو يكشف عن معاناته في الغربة، داعيا الجميع إلى تقديم يد المساعدة له.

"شوف تيفي"

تنقالت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، ظهر خلاله شاب مغربي مقيم بطريقة غير شرعية "حراك" بفرنسا، وهو يكشف عن معاناته في الغربة، داعيا الجميع إلى تقديم يد المساعدة له.
وكشف هذا المغربي الذي أقدم على توجيه طعنات لجسمه، عن معاناته في الغربة، موضحا بأنه يعيش حياة التشرد، ويحتاج لمن يقوم بانتشاله من الضياع ومساعدته حتى يستطيع الحصول على حياة أفضل.
وتفاعل آلاف النشطاء مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد للحالة التي أصبح عليها المهاجر المغربي، داعين أصحاب القلوب الرحيمة من المهاجرين المغاربة بفرنسا إلى مساعدته ومنحه فرصة للحياة.

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المغرب شوف تيفي شاب مغربي التشرد الجسم حراك

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