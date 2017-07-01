يا ربي السلامة..بعد إلحاح عائلة زوجها على رؤية سروالها الداخلي بعد الدخلة: عروس قاصر تنتحر بقلعة السراغنة ﻿

اهتزت منطقة “الجمعة” نواحي قلعة السراغنة، يوم أمس السبت، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها فتاة قاصر ما تزال ''عروسا''، أقدمت على الانتحار من خلال تناول مبيد للحشرات.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة “الجمعة” نواحي قلعة السراغنة، يوم أمس السبت، على وقع فاجعة حقيقية، بطلتها فتاة قاصر ما تزال "عروسا"، أقدمت على الانتحار من خلال تناول مبيد للحشرات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر محلية فإن العروس القاصر، تعرضت لضغط شديد من أسرة زوجها التي طالبتها بضرورة مشاهدة سروالها الداخلي تطبيقا للتقليد الشعبي الخاص بما يسمى بـ "الدخلة"، وهو ما تسبب في شعورها بالإهانة بعد دخولها في خصام مع زوجها، لتقدم في لحظة ضعف بإنهاء حياتها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، فتحت تحقيقا للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة التي هزت منطقة الجمعة، وصدمت أسرة المنتحرة التي لم تصدق أن فلذة كبدهم أنهت حياتها بطريقة جد بشعة، لتتحول فرحتهم بزواجها إلى مأتم.



