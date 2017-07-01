مسيرة إحتجاجية بالرباط دعما لحراك- الريف وإنقاذا لحياة ''سيليا'' ﻿

بمبادرة من نشطاء حقوقيين وجمعويين، تشهد مدينة الرباط في هذه الأثناء مسيرة إحتجاجية، إنطلقت من باب الأحد في إتجاه مقر البرلمان، وسط شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الفنانة ''سيليا''



بوليتيك

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بمبادرة من نشطاء حقوقيين وجمعويين، تشهد مدينة الرباط في هذه الأثناء مسيرة إحتجاجية، إنطلقت من باب الأحد في إتجاه مقر البرلمان، وسط شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وعلى رأسهم الفنانة ''سيليا'' لإنهاء الإحتجاجات التي إستمرت أزيد من 8 أشهر في الريف.



ويشارك في المسيرة الإحتجاجية التي دعت لها ''الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية''،وجوه حقوقية وجمعوية معروفة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين الحكوميين على تقاعسهم عن تنمية منطقة الريف، بعد تعثر برنامج ''الحسيمة منارة المتوسط''، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين بكونه الكفيل بإنهاء الأزمة.



وطالب المحتجون كذلك بإنقاذ حياة المعتقلة ''سيليا'' التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ أمس، حيث كشف بعض المحتجون أن حالتها الصحية تدعو للقلق، تزامنا وتوصل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برسالة من الناشط الحقوقي ''المعطي منجيب'' يطالبه التدخل لإنقاذ حياة الفناة ''سيليا''.





