رسالة جديدة والإضراب عن الطعام يسبقون مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن البلاغ أو الرسالة التي روجت على نطاق واسع، هي فقط تجميع لتصريحات المعتقلين لعائلاتهم، حيث قام نشطاء بالإستماع لجميع عائلات المعتقلين وتركيب تصريحاتهم في بلاغ ورسالة موحدة.

بوليتيك

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن البلاغ أو الرسالة التي روجت على نطاق واسع، هي فقط تجميع لتصريحات المعتقلين لعائلاتهم، حيث قام نشطاء بالإستماع لجميع عائلات المعتقلين وتركيب تصريحاتهم في بلاغ ورسالة موحدة.



وحسب نص بلاغ الرسالة، دعا المعتقلون المحتجون إلى التمسك بالسلمية ونبذ العنف، بكونها المنهاج الذي ينظم الأزمة التي إنطلقت منذ 8 أشهر تقريبا، حيث أعاد المعتقلون التشديد بكونهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم.

وحث المعتقلون، ساكنة الريف ونشطاء الحراك على وجه الخصوص إلى تنظيم المسيرة "المليونية" التي أعلن عنها زعيم الحراك "ناصر الزفزافي" قبل إعتقاله يوم 20 يوليوز المقبل.



وأعلن البلاغ بشكل رسمي دخول غالبية المعتقلين بسجن عكاشة إنطلاقا من ليلة اليوم في إضراب مفتوح عن الطعام تحث عنوان " الحرية أو الشهادة"، حيث شدد المعتقلون في رسالتهم أنهم لن يوقفوا الإضراب عن الطعام إلا وهم أحرار.





