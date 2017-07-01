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عاجل..فاجعة حقيقية: فرقة مسرحية مغربية تتعرض لحادثة سير خطيرة..وفنان من بين القتلى

بتاريــخ : 16 يوليوز 2017 / 15:10 عاجل..فاجعة حقيقية: فرقة مسرحية مغربية تتعرض لحادثة سير خطيرة..وفنان من بين القتلى | ثقافة و فنون
عاجل..فاجعة حقيقية: فرقة مسرحية مغربية تتعرض لحادثة سير خطيرة..وفنان من بين القتلى
تعرضت فرقة مسرحية من بني ملال، قبل قليل من يومه الأحد، لحادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة من نوع ''ميني بيس''، كانوا على متنها على مستوى طريق الرماني ضواحي الخميسات، ما أسفر عن مقتل أحد الفنانين

"شوف تيفي"

تعرضت فرقة مسرحية من بني ملال، قبل قليل من يومه الأحد، لحادثة سير خطيرة، عقب انقلاب سيارة من نوع "ميني بيس"، كانوا على متنها على مستوى طريق الرماني ضواحي الخميسات، ما أسفر عن مقتل أحد الفنانين المنتمين لهذه الفرقة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر ملالية فإن الحادث الخطير، أسفر عن مقتل فنان من الفرقة وإصابة باقي زملائه بجروح متفاوتة الخطورة، تم على إثرها نقلهم إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها أن أعضاء الفرقة المسرحية، شاركوا في لقاء مسرحي بالعاصمة المغربية بالرباط، وهو اللقاء الذي عرف مشاركة وجوه فنية كبيرة، وخلال عودتهم إلى مدينة بني ملال، تعرضوا لهذه الفاجعة الطرقية.



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المغرب شوف تيفي بني ملال طريق الرماني الفرقة المسرحية

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